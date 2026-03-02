Про це Трамп сказав у зверненні щодо перебігу військової операції на Близькому Сході, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході
Що відомо про втрати США?
За даними військового командування США, троє військовослужбовців загинули в бою, ще п'ятеро зазнали серйозних поранень.
Кілька інших бійців також отримали легкі осколкові поранення та струси мозку, зараз вони вже повертаються до виконання своїх обов'язків.
Ми молимося за повне одужання поранених і висловлюємо нашу величезну любов і вічну вдячність родинам загиблих. На жаль, їх, ймовірно, буде ще більше. Доки це не закінчиться, так і буде. Ймовірно, буде ще більше, але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося,
– сказав Дональд Трамп.
Американський лідер наголосив, що США "помстяться" за їхню смерть та завдадуть "найсуворішого удару терористам, які розпочали війну проти цивілізації".
Раніше Трамп також заявляв, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів. Він закликав КВІР, іранські збройні сили та поліцію скласти зброю: якщо вони здадуться, тоді отримають повну амністію, а якщо ні – на них чекатиме неминуча загибель.
Операція США та Ізраїлю: коротко
Зранку 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму.
Внаслідок влучання 30 авіабомб резиденція аятоли Хаменеї перетворилася на руїни. Разом із Хаменеї були ліквідовані головний радник з нацбезпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде.
Іран почав удари у відповідь: вибухи пролунали в Ізраїлі, Катарі, Бахрейні, а також Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там розташовані американські військові бази.