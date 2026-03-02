Про це Трамп сказав у зверненні щодо перебігу військової операції на Близькому Сході, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про втрати США?

За даними військового командування США, троє військовослужбовців загинули в бою, ще п'ятеро зазнали серйозних поранень.

Кілька інших бійців також отримали легкі осколкові поранення та струси мозку, зараз вони вже повертаються до виконання своїх обов'язків.

Ми молимося за повне одужання поранених і висловлюємо нашу величезну любов і вічну вдячність родинам загиблих. На жаль, їх, ймовірно, буде ще більше. Доки це не закінчиться, так і буде. Ймовірно, буде ще більше, але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося,

– сказав Дональд Трамп.

Американський лідер наголосив, що США "помстяться" за їхню смерть та завдадуть "найсуворішого удару терористам, які розпочали війну проти цивілізації".

Раніше Трамп також заявляв, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів. Він закликав КВІР, іранські збройні сили та поліцію скласти зброю: якщо вони здадуться, тоді отримають повну амністію, а якщо ні – на них чекатиме неминуча загибель.

Операція США та Ізраїлю: коротко