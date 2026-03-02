Об этом Трамп сказал в обращении о ходе военной операции на Ближнем Востоке, сообщает 24 Канал.
Что известно о потерях США?
По данным военного командования США, трое военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения.
Несколько других бойцов также получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга, сейчас они уже возвращаются к выполнению своих обязанностей.
Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, их, вероятно, будет еще больше. Пока это не закончится, так и будет. Вероятно, будет еще больше, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло,
– сказал Дональд Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что США "отомстят" за их смерть и нанесут "суровый удар террористам, которые начали войну против цивилизации".
Ранее Трамп также заявлял, что операция США в Иране может длиться около четырех недель. Он призвал КСИР, иранские вооруженные силы и полицию сложить оружие: если они сдадутся, тогда получат полную амнистию, а если нет – их ждет неминуемая гибель.
Операция США и Израиля: кратко
Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима.
В результате попадания 30 авиабомб резиденция аятоллы Хаменеи превратилась в руины. Вместе с Хаменеи были ликвидированы главный советник по нацбезопасности Али Шамхани, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде.
Иран начал ответные удары: взрывы прогремели в Израиле, Катаре, Бахрейне, а также Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Там расположены американские военные базы.