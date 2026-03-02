Об этом Трамп сказал в обращении о ходе военной операции на Ближнем Востоке, сообщает 24 Канал.

Что известно о потерях США?

По данным военного командования США, трое военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения.

Несколько других бойцов также получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга, сейчас они уже возвращаются к выполнению своих обязанностей.

Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, их, вероятно, будет еще больше. Пока это не закончится, так и будет. Вероятно, будет еще больше, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло,

– сказал Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что США "отомстят" за их смерть и нанесут "суровый удар террористам, которые начали войну против цивилизации".

Ранее Трамп также заявлял, что операция США в Иране может длиться около четырех недель. Он призвал КСИР, иранские вооруженные силы и полицию сложить оружие: если они сдадутся, тогда получат полную амнистию, а если нет – их ждет неминуемая гибель.

Операция США и Израиля: кратко