Президент США сделал ряд заявлений по итогам второго дня американской кампании против Ирана.
Смотрите также В Сенате США не уверены, что Трамп правильно оценил угрозу со стороны Ирана, – Bloomberg
Что сказал Трамп об операции США в Иране?
По словам Трампа, боевые операции продолжаются в полном объеме. Они будут продолжаться до тех пор, пока США не достигнут всех поставленных целей. А цели, уточнил политик, являются "очень серьезными".
Президент США призвал КСИР, иранские вооруженные силы и полицию сложить оружие. Если они сдадутся, тогда получат полную амнистию. А если нет – их будет ждать неминуемая гибель.
Отдельно Трамп обратился ко всем иранским патриотам – противникам действующего режима. Он посоветовал им воспользоваться моментом, проявить решимость и вернуть страну. "Америка с вами. Я дал вам обещание – и я его выполняю. Остальное зависит от вас. Мы будем рядом, чтобы помочь", – подчеркнул президент.
Напомним, что когда в Иране массовые протесты против власти были в самом разгаре, Дональд Трамп пообещал иранскому народу помочь. Впрочем, тогда это оказалось лишь словами. Администрация американского президента решила снова попытаться договориться с Ираном по ядерной программе путем переговоров.
Операция США против Ирана: последние новости
- Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране может длиться около четырех недель или меньше.
- Также он признал гибель американских военных вследствие иранских атак по базам США на Ближнем Востоке.
- По словам политика, новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры, и он согласился. Правда, когда именно могут состояться эти переговоры, президент не уточнил.