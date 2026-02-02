Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и высокопоставленными чиновниками Ирана. Об этом сообщили в Axios.

Как Дональд Трамп планирует договориться с Ираном?

Представители Белого дома заявили, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану и остается открытым к дипломатическому решению. Американские чиновники подтвердили, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции.

Дело начало двигаться. Мы делаем все возможное,

– сообщил Axios чиновник одной из стран.

Недавние комментарии президента США о переговорах не является блефом, но он не знает, или Верховный лидер аятолла Али Хаменеи уполномочит своих дипломатов заключить соглашение, которая будет приемлемой.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что видит возможность еще одного разговора, если переговорная команда США будет придерживаться того, что сказал президент Трамп. Главная цель это прийти к справедливой и равноправной сделки, чтобы гарантировать отсутствие ядерного оружия.

Однако в своей речи в воскресенье в Тегеране Хаменеи занял жесткую позицию и заявил, что США хотят "поглотить" Иран и захватить его нефть, газ и полезные ископаемые. Он добавил, что американцы должны понимать, что если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война.

Когда Трампа спросили о комментарии Хаменеи в воскресенье, он сказал, что США имеют "самые большие и мощные корабли в мире там". Он отметил, что надеется заключить соглашение. Если этого не произойдет, тогда все узнают, был ли Али Хеменеи прав.

Что известно о конфликте США с Ираном?