Туреччина, Єгипет і Катар працюють над організацією зустрічі між посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та високопосадовцями Ірану. Про це повідомили в Axios.

Як Дональд Трамп планує домовитися з Іраном?

Представники Білого дому заявили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо удару по Ірану та залишається відкритим до дипломатичного вирішення. Американські чиновники підтвердили, що зустріч між США та Іраном може відбутися цього тижня в Туреччині.

Справа почала рухатися. Ми робимо все можливе,

– повідомив Axios чиновник однієї з країн.

Нещодавні коментарі президента США щодо переговорів не є блефом, але він не знає, чи Верховний лідер аятола Алі Хаменеї уповноважить своїх дипломатів укласти угоду, яка буде прийнятною.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що бачить можливість ще однієї розмови, якщо переговорна команда США дотримуватиметься того, що сказав президент Трамп. Головна ціль це дійти справедливої ​​та рівноправної угоди, щоб гарантувати відсутність ядерної зброї.

Проте у своїй промові в неділю в Тегерані Хаменеї зайняв жорстку позицію і заявив, що США хочуть "поглинути" Іран і захопити його нафту, газ і корисні копалини. Він додав, що американці повинні розуміти, що якщо вони розпочнуть війну, цього разу це буде регіональна війна.

Коли Трампа запитали про коментар Хаменеї в неділю, він сказав, що США мають "найбільші та найпотужніші кораблі у світі там". Він зазначив, що сподівається укласти угоду. Якщо цього не станеться, тоді всі дізнаються, чи мав Алі Хеменеї рацію.

Що відомо про конфлікт США з Іраном?