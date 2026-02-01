Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Що планує зробити Трамп?
За даними джерел видання, Трамп очікує на сценарії ударів, здатних завдати іранському режиму відчутної шкоди та змусити Тегеран піти на поступки. Йдеться, зокрема, про згоду Ірану на вимоги Вашингтона щодо ядерної програми, а також про звільнення політичних опонентів і дисидентів.
Серед найжорсткіших варіантів розглядається серія масштабних авіаударів по об'єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції. Такий сценарій має продемонструвати силу та рішучість США без розгортання повномасштабного військового конфлікту.
Водночас опрацьовується і менш радикальний підхід – точкові удари по символічних цілях. Вони мають залишити простір для подальшої ескалації у разі, якщо Іран відмовиться укладати угоду на умовах, прийнятних для адміністрації Трампа.
Що відбувається в Ірані?
З кінця грудня 2025 року в Ірані не вщухають масштабні акції протесту. Спершу їх ініціювали підприємці, обурені погіршенням економічної ситуації та різким знеціненням національної валюти щодо долара США. За попередніми оцінками, кількість загиблих під час заворушень може сягати від 12 до 20 тисяч осіб.
Іранська влада виступила з погрозами на адресу США та Ізраїлю, заявивши, що у разі силового втручання на боці протестувальників ці держави розглядатимуться як легітимні цілі. Водночас Сполучені Штати продовжують посилювати свою військову присутність у регіоні Близького Сходу на тлі загострення ситуації.
Відомо, що США розгорнули авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln у водах Індійського океану через загострення відносин з Іраном. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї перемістився до підземного бункера в Тегерані на тлі загрози можливого удару з боку США.