Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Что планирует сделать Трамп?
По данным источников издания, Трамп ожидает сценарии ударов, способных нанести иранскому режиму ощутимый вред и заставить Тегеран пойти на уступки. Речь идет, частности, о согласии Ирана на требования Вашингтона по ядерной программе, а также об освобождении политических оппонентов и диссидентов.
Среди самых жестких вариантов рассматривается серия масштабных авиаударов по объектам иранской власти и Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий должен продемонстрировать силу и решимость США без развертывания полномасштабного военного конфликта.
В то же время прорабатывается и менее радикальный подход – точечные удары по символическим целям. Они должны оставить пространство для дальнейшей эскалации в случае, если Иран откажется заключать соглашение на условиях, приемлемых для администрации Трампа.
Что происходит в Иране?
С конца декабря 2025 года в Иране не утихают масштабные акции протеста. Сначала их инициировали предприниматели, возмущены ухудшением экономической ситуации и резким обесцениванием национальной валюты относительно доллара США. По предварительным оценкам, количество погибших во время беспорядков может достигать от 12 до 20 тысяч человек.
Иранские власти выступили с угрозами в адрес США и Израиля, заявив, что в случае силового вмешательства на стороне протестующих эти государства будут рассматриваться как легитимные цели. В то же время Соединенные Штаты продолжают усиливать свое военное присутствие в регионе Ближнего Востока на фоне обострения ситуации.
Известно, что США развернули авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln в водах Индийского океана из-за обострения отношений с Ираном. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переместился в подземный бункер в Тегеране на фоне угрозы возможного удара со стороны США.