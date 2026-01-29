В Иране уже месяц продолжаются массовые народные протесты и интерес к ним в мире постепенно спадает. И это несмотря на то, что количество погибших уже идет на десятки тысяч, а режим религиозных фанатиков до сих пор не упал. При этом обещанная президентом США помощь, которая якобы "уже где-то в пути", никак не приходит, хотя Трамп и угрожает "стереть Иран с лица земли".

24 Канал рассказывает, что происходит в Иране сейчас. В этом нам помогает основатель аналитического сообщества Resurgam политолог Дмитрий Корниенко.

Что сейчас происходит в Иране?

Две недели назад в большом материале, посвященном новым протестам в Иране, 24 Канал рассказывал об их специфике и роли шахзаде (принца) Резы Кира Пахлави. Также мы осторожно предположили, что повстанцам удастся свергнуть власть исламистов. Для этого были свои основания, ведь на протесты вышли буквально все, а главный мировой жандарм в лице США прямо пообещал помощь иранскому народу.

По состоянию на конец января 2026 года необходимо признать, что ожидания пока не оправдались. Но шансы на это остаются.

Протесты в Иране до сих пор продолжаются, но 90-миллионная страна сейчас фактически находится на карантине. Власти выключили интернет по всему Ирану, чтобы не дать восставшим координировать свои действия. Сейчас менее 1 миллиона иранцев имеют доступ к сети благодаря Starlink Илона Маска, но и на них сейчас режим ведет охоту. Поэтому информации о том, что происходит в Иране, крайне мало, а та, что есть, совсем не радует.

Мы знаем, что режим отказался от попыток объясниться с протестующими (что было в первые дни митингов) и объявил всех террористами, которые убивают мирных людей, детей, уничтожают храмы и оскверняют веру. А главное – выполняют указания "малого и большого шайтанов" – то есть США и Израиля. Учитывая это, власть отдала силовикам приказ утопить восстание в крови.

Отрывки видео из Ирана показывают сцены уличных боев и расстрелов. Также есть ужасные кадры из моргов. По разным оценкам, количество убитых в декабре 2025 – январе 2026 годов уже перевалило за 30 000 человек. Проверить точность цифры жертв пока невозможно, но она может быть даже больше. Все это делает протесты в Иране беспрецедентными.

Почему Трамп не поддержал иранцев в борьбе с режимом?

К сожалению, мужественные иранцы сейчас фактически оказались один на один с режимом кровавых религиозных фанатиков. На помощь никто не пришел. Европа ограничилась традиционным и вполне умеренным беспокойством. При этом самый громкий голос в защиту иранцев подала Украина, которая сама сейчас вынуждена бороться за собственное выживание, отбивая атаки России. Другие же европейцы буквально "ждут с моря погоды", точнее – из Индийского океана.

Речь, конечно, о США. Тамошний президент Дональд Трамп на волне успешной операции против Венесуэлы сначала был очень оптимистичен и по поводу Ирана.

Он якобы наложил 25% тарифов на тех, кто до сих пор торгует с Ираном (то есть на Китай, Россию и других), при этом, ничего не известно о реальном введении соответствующих механизмов и главное – контроля за их соблюдением. Затем Трамп обещал иранскому режиму все возможные кары, если тот будет казнить собственных граждан, захваченных во время протестов.

Далее, несмотря на очевидный отказ Тегерана ввести эмбарго на казни и убийства людей на улицах, продолжавшиеся и в дальнейшем, объявил, что спас от виселицы 800 человек, а затем повторял это в разных вариациях. 13 января 2026 Трамп в своей соцсети вообще объявил, что иранцам надо буквально немного подождать и все будет.

HELP IS ON ITS WAY,

– Трамп 13 января запускает англоязычную версию мема о Маркиане, призывая иранских патриотов продолжать протесты и захватывать государственные учреждения.

В течение всего этого времени в Иране продолжались убийства и казни. Не факт, что все митингующие знали об этом призыве Трампа (как и о предыдущем аналогичном призыве) к шахзаде Пахлави, но теперь оба очевидно должны разделить хотя бы моральную ответственность за смерти людей. Ведь время было потеряно, а помощь так и не дошла. По крайней мере так выглядит сейчас. И фраза "Вам придется с этим разобраться самим", которую Трамп бросил журналисту, который напомнил об обещании помочь, это очень хорошо подсвечивает.

Белый Дом это опровергает, но ведущие СМИ пишут, что причиной внезапной апатии Трампа стала просьба членов новоиспеченного Совета Мира, которые "попросили" патрона пока не лезть в Иран и дать аятоллам шанс. За эту паузу Трамп получил возможность врать, что он спас сотни жизней. И видимо, отработал подаренный ему в прошлом году самолет.

Теперь Трамп снова начинает надувать щеки и играть мышцами. Последнее громкое заявление по Ирану прозвучало в ночь на 28 января.

Еще одна прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, они заключат соглашение,

– Трамп играет на публику.

Ударят ли США по Ирану в ближайшее время?

Американская авианосная группа во главе с мощным USS Abraham Lincoln действительно сейчас находится в Индийском океане недалеко от Персидского залива, но будет ли этого достаточно для того, чтобы Иран капитулировал?



На этом скриншоте сервиса FlightRadar24 видны маршруты четырех самолетов-заправщиков и одного F-15 между базой в Британии и Критом

Это португальцы 500 лет назад могли на нескольких парусниках и с десятком пушек разгромить весь иранский флот и захватить себе опорники в Ормузе и Бахрейне, чтобы в следующие 100 лет взять стратегически важные торговые пути в Индию под свой контроль, поставить беспомощного шаха перед фактом и диктовать ему условия.

Сейчас так не получится. Летняя совместная операция США и Израиля 2025 года доказала, что одних бомбардировок для смены режима недостаточно, нужна наземная операция. На секунду – против 90-миллионной страны.

Да, охваченной восстанием и протестами людей, доведенных до отчаяния, которые не боятся жертв и готовы умирать за свободу. Но также в этой стране есть большая армия, спецслужбы и Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) – никто из них пока режим не предал.

И это является главной причиной того, что религиозные фанатики держатся. Наоборот силовики получили картбланш на реализацию "силового варианта" и сейчас активно убивают. Ведь считают, что с падением режима могут потерять все, потому что пересекли все "красные линии" и теперь им (и их семьям) просто не простят.

Если Трамп решится бомбить Иран, его будет трудно остановить. По крайней мере, ни Китай, ни Россия это сделать будут не способны.

Дмитрий Корниенко убежден, что Россия точно не собирается спасать аятолл. Во-первых, не может, во-вторых, – банально не хочет, ведь имеет свои причины.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Кремль точно не будет активно вмешиваться в Иран, в этом я убежден по двум причинам. Первая причина – у россиян просто нет свободных ресурсов. Вторая причина – отношения Ирана и России очень непростые. Да, Иран является партнерским режимом для Кремля, но у них есть элементы конкуренции, когда Кремль не получал то, что хотел, или Иран не получал то, что хотел (самолеты, системы ПВО и защита). Даже договоры о взаимной помощи между Ираном и РФ являются отличными от тех, что имеют РФ и КНДР, например. Если в ситуации с Венесуэлой Кремль не вмешался, то в Иран он не рискнет вмешиваться. Потому что это отношения не только с США, которые сейчас они используют для фактического подкупа по Украине, но это еще и отношения с Израилем, именно с правительством Нетаньяху, который является достаточно лояльным к России, для еврейских элит, в том числе в Кремле. Поэтому Иран будет тихо продаваться, как Сирия, когда Кремль говорил, что помощь в пути, что "самолеты летают – будут всех бомбить".

Но здесь возникает другой вопрос: будут ли иметь эти бомбардировки успех, на который рассчитывают США. И вообще они действительно хотят, чтобы Иран стал на путь демократии, а не путь Венесуэлы-2026, где у власти осталось окружение диктатора Мадуро. А такого варианта также не можем исключать, ведь нефть Ирана, так же, как и венесуэльская – под санкциями. А это означает, что американцы точно будут думать над тем, как прибрать ее себе по уже известной схеме.

При этом Китай действительно заинтересован в сохранении режима аятолл, ведь имеет от Ирана он получает дешевую и качественную подсанкционную нефть, но сейчас Си ослаблен из-за разоблачения заговора топовых военных – своих ближайших соратников. Но как долго продлится эта турбулентность и успеет ли ею воспользоваться США – большая загадка.

Будет ли смена власти в Иране и кто может стать преемником?

Время, которое режим аятолл получил от Трампа (или его партнеров по его Совету Мира), было использовано не для переговоров, а для обеспечения безопасности себя. Детали подает издание The New York Times.

Журналисты пишут, что больной раком 86-летний аятолла Хаменаи прибегнул к беспрецедентным шагам – передал Совету Экспертов Исламской Республики (консультативный орган, который выбирает верховного правителя – Рахбара, а также осуществляет надзор за его деятельностью) список из трех своих потенциальных преемников, запустив давно ожидаемый "транзит".

Также режим назначил “дублёров” для ключевых военных постов, чтобы в случае потенциальной ликвидации избежать хаоса, с которым столкнулась "Хезболла" в Ливане после израильских атак.

Сам Рахбар сейчас спрятался глубоко в бункере и находится в изоляции. За его связь с внешним миром отвечает сын Масуд, который передает волю отца чиновникам и КСИР. При этом другой сын – Сеид Моджтаба, которого большинство специалистов называли наиболее вероятным преемником Хаменаи, сейчас "не светится" и вообще не попал в список топ-3 претендентов.

Конечно, нельзя исключать хитростей и предполагать, что упомянутый топ-3 на самом деле является "списком смертников", а Моджтаба таким образом просто получил прикрытие. Впрочем, это точно не говорит о готовности режима к соглашению с Трампом. Скорее наоборот является свидетельством того, что фундаменталисты ищут вариант "пропетлять" и избежать новой турбулентности во время неизбежного транзита власти.

Дмитрий Корниенко считает, что лучший момент для успешной попытки устранения режима в Иране уже упущен, но признает, что ситуация может измениться.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Еще не известно, будут ли проактивные действия американцев в Иране, хоть и признаки этого есть, но их целесообразность сейчас не понятна, на фоне того, что момент пика протестов прошел. Им просто не воспользовались, сейчас там пойдут протесты на спад. И будут ли иметь значение эти военные действия именно сейчас, непонятно.

Действительно, авианосная группа США до сих пор неподалеку, а аятоллы и КСИР могут потопить восстание в крови, но не могут устранить его причины. Поэтому ждать нового всплеска протестов долго точно не надо. Возможно, новая возможность появится уже вскоре.