Об этом американский лидер сообщил в Truth Social, пишет Bloomberg.

Почему Трамп решил рассекретить данные об НЛО?

В четверг, 19 февраля, Трамп сообщил, что поручит министру обороны Питу Гегсету и соответствующим ведомствам выявить и рассекретить правительственные документы, которые связаны с внеземной жизнью и НЛО.

Я поручу министру обороны, соответствующим департаментам и ведомствам начать процесс выявления и рассекречивания правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но важными вопросами,

– написал Трамп.

Напомним, ранее действующий президент критиковал экс-главу государства Барака Обаму за разглашение секретной информации об инопланетянах. Трамп заметил, что это было неправильно.

На вопрос журналистов, означает ли это, что пришельцы существуют, американский лидер ответил, что пока он не может подтвердить их реальность.

Какое заявление относительно инопланетян сделал Барак Обама?