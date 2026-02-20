Про це американський лідер повідомив у Truth Social, пише Bloomberg.

Дивіться також "Вони існують": Барак Обама шокував заявою про інопланетян

Чому Трамп вирішив розсекретити дані про НЛО?

У четвер, 19 лютого, Трамп повідомив, що доручить міністру оборони Піту Гегсету та відповідним відомствам виявити та розсекретити урядові документи, які пов'язані із позаземним життям та НЛО.

Я доручу міністру оборони, відповідним департаментам і відомствам почати процес виявлення і розсекречення урядових документів, що стосуються інопланетного і позаземного життя, непізнаних повітряних явищ і непізнаних літаючих об'єктів (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими вкрай складними, але важливими питаннями,

– написав Трамп.

Нагадаємо, раніше чинний президент критикував ексочільника держави Барака Обаму за розголошення секретної інформації щодо інопланетян. Трамп зауважив, що це було неправильно.

На запитання журналістів, чи означає це, що прибульці існують, американський лідер відповів, що наразі він не може підтвердити їхню реальність.

Яку заяву щодо інопланетян зробив Барак Обама?