Колишній президент США заявив, що інопланетяни реальні. Водночас він спростував теорію змови про Зону 51. Про це пише The Independent.

Що сказав Обама про існування інопланетян?

Вони (інопланетяни – 24 Канал) реальні, але я їх не бачив,

– сказав Обама під час подкасту No Lie з Браяном Тайлером Коеном.

Також він заявив, що жодної підземної бази, де проводять розтини інопланетян, немає. "Хіба що існує гігантська змова, і це приховали від президента Сполучених Штатів", – додав Обама.

Ідея про те, що під суворо засекреченою військовою базою Зона 51 у південній Неваді нібито розташований об'єкт із залишками інопланетян та НЛО, давно захоплює прихильників теорій змови. Вважається, що на базі зберігають уламки інопланетних кораблів, проводять розтини або дослідження інопланетян, приховують докази контактів із позаземними цивілізаціями, розробляють надсекретні технології (телепортація, машина часу, керування погодою тощо).

Коментарі Обами пролунали через кілька місяців після того, як режисер документального фільму про нібито масштабне приховування урядом інформації про нелюдський інтелект заявив, що Дональд може незабаром підтвердити існування позаземного життя.

Однак Трамп досі не виступив із чіткою публічною позицією щодо існування інопланетян, хоча раніше міркував про можливість позаземного життя в кількох інтерв’ю до свого повернення до Білого дому.

Як Пентагон сам підживлював міфи про НЛО?