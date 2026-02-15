Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог Валерій Димов, зазначивши, що сьогодні Росія змушена відмовлятися від своїх "друзів" через складну геополітичну ситуацію. Також Кремль зайшов у глухий кут у війні.

У чому полягає геополітична поразка Кремля?

Димов зазначив, що Росія зараз потрапила у таку ситуацію, коли Сергій Шойгу, секретар російського РНБО кланяється Кім Чин Ину, а Путін нічого не може зробити з тим, що захоплюють танкери з прапором, який швидкоруч "намалювали" десь під Венесуелою.

"Сьогодні Путін кинув Кубу, яка була козирем і символом перемоги Радянського Союзу та Росії ще з часів Карибської кризи. Але сьогодні в нього не виходить", – підкреслив він.

Зверніть увагу! США, за даними Wall Street Journal, після успішної операції у Венесуелі, до кінця 2026 року, імовірно, намагатимуться змінити режим в одній з країн у Латинській Америці – на Кубі. В адміністрації Дональда Трампа вважають, що економіка країни перебуває на межі колапсу, а влада, що керує Кубою майже сімдесят років, після втрати підтримки з боку Венесуели, стає особливо вразливою.

Росіяни зазнають величезних втрат не тільки на фронті, про що на Мюнхенській конференції 14 лютого наголошував Володимир Зеленський, але й свій вплив у світі.

Окрім Венесуели і Куби, це Газа, Іран, а через нього і вплив Росія втрачає вплив на хуситів, Хезболлу, Близький схід, ціни на нафту. Ця карта вже практично бита. Далі на черзі Південний Кавказ, де Росія панувала з середини XIX століття. Путін точно цього не очікував і це не той світ, який про який він мріяв,

– зауважив політолог.

Єдиний козир, який залишився у Путіна, на думку Димова, – це навіть не "Орешник", а ядерна зброя. При цьому Фридрих Мерц, канцлер Німеччини заявив, що веде конфіденційні перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо європейського ядерного стримування через політику американського президента.

Сьогодні Європа, дійсно, пробудилася. Вона відмовляється від російських енергоресурсів, навіть від нафтопродуктів, які виробляються з російської нафти, наприклад, в Індії. А зараз до Європи прийшло розуміння, що, США вже не може гарантувати їй безпеку, як раніше,

– зазначив Валерій Димов.

Проте, за словами політолога, шкода, що це прозріння та пробудження європейців оплачено кров'ю українців. І про це їм треба постійно нагадувати, адже раніше Європа аплодувала Путіну, як сьогодні аплодує Україні.

