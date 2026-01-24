Президент США хоче повалити режим на Кубі, пише The Wall Street Journal.

Які плани у Трампа на Кубу?

У Білому домі вважають, що кубинська економіка перебуває на межі колапсу, а уряд, що керує країною майже сімдесят років, став особливо вразливим після втрати підтримки з боку Венесуели.

Втім, конкретного плану повалення режиму наразі немає. Вашингтон спирається на приклад Венесуели, де захоплення влади відбулося за участю представника з оточення диктатора Мадуро.

Американські посадовці не планують відкриту військову операцію проти Куби, але наголошують на непростій економічній ситуації на острові: нестача продуктів, ліків та відключення електроенергії.

Кубинська економіка традиційно залежала від венесуельської нафти, і США розглядають можливість обмежити її постачання, що може спричинити серйозні проблеми для країни.

Частина американських чиновників сподівається укладати угоди з кубинськими чиновниками, а не діяти силою.

Проте багато союзників Трампа очікують, що це може призвести до кінця комуністичного правління на Кубі, хоча ризик економічної та гуманітарної кризи залишається.

Колишній представник адміністрації Обами Рікардо Суньїга зазначає, що кубинський уряд міцніший за венесуельський, і знайти охочих співпрацювати з США буде дуже складно.

Президент Куби Мігель Діас-Канель у відповідь заявив, що його країна не піддасться тиску чи залякуванню і не погодиться на будь-яку капітуляцію.

Що задумав Трамп проти країн Латинської Америки?