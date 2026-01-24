Президент США хоче повалити режим на Кубі, пише The Wall Street Journal.
Які плани у Трампа на Кубу?
У Білому домі вважають, що кубинська економіка перебуває на межі колапсу, а уряд, що керує країною майже сімдесят років, став особливо вразливим після втрати підтримки з боку Венесуели.
Втім, конкретного плану повалення режиму наразі немає. Вашингтон спирається на приклад Венесуели, де захоплення влади відбулося за участю представника з оточення диктатора Мадуро.
Американські посадовці не планують відкриту військову операцію проти Куби, але наголошують на непростій економічній ситуації на острові: нестача продуктів, ліків та відключення електроенергії.
Кубинська економіка традиційно залежала від венесуельської нафти, і США розглядають можливість обмежити її постачання, що може спричинити серйозні проблеми для країни.
Частина американських чиновників сподівається укладати угоди з кубинськими чиновниками, а не діяти силою.
Проте багато союзників Трампа очікують, що це може призвести до кінця комуністичного правління на Кубі, хоча ризик економічної та гуманітарної кризи залишається.
Колишній представник адміністрації Обами Рікардо Суньїга зазначає, що кубинський уряд міцніший за венесуельський, і знайти охочих співпрацювати з США буде дуже складно.
Президент Куби Мігель Діас-Канель у відповідь заявив, що його країна не піддасться тиску чи залякуванню і не погодиться на будь-яку капітуляцію.
Що задумав Трамп проти країн Латинської Америки?
- Уночі 3 січня США здійснили блискавичну операцію проти Венесуели. Вони завдали ударів по військових об'єктах у країні і викрали президента-диктатора Ніколаса Мадуро. Втім, замість того, щоб сприяти приходу до влади демократичної опозиції, Вашингтон пішов на співпрацю із вже існуючим урядом.
- Після успіху у Венесуелі Дональд Трамп почав натякати на можливе втручання США в інші країни. Зокрема, він заявив, що з Мексикою "треба щось робити". Мовляв, країною керують наркокартелі. Також політик пригрозив Колумбії та Кубі.
- Зокрема, Трамп закликав Гавану укласти угоду зі Сполученими Штатами, попередивши, що острів більше не отримає нафту та фінансову допомогу від Венесуели. Американський лідер навіть пожартував про можливість призначити держсекретаря Марко Рубіо президентом Куби та опублікував згенероване ШІ зображення, на якому курить кубинську сигару. У відповідь президент Куби Мігель Діас-Канель наголосив, що США не мають морального права повчати країну. Він підкреслив, що Куба – незалежна і суверенна держава, яка обирає власну політичну модель. Діас-Канель заявив, що острів протягом 66 років страждає через американські дії і не збирається піддаватися тиску, додаючи, що Куба готова захищати свою Батьківщину до останньої краплі крові.
- Як пояснив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, США навряд чи підуть на конфлікт із Канадою чи Данією, а ось Куба може стати легкою ціллю через слабку підтримку влади населенням і геополітичну ситуацію в регіоні. Бронжуков зазначив, що на Кубі США могли б швидко діяти, а російська та китайська підтримка майже відсутня, тому острів видається "ласим шматком" для американської адміністрації.