В ефірі Fox News президент США виступив по телефону. Він назвав наступну після Венесуели країну, по якій може завдати ударів, передає 24 Канал.

Дивіться також Блискавична операція з повалення Мадуро: де на карті розташована Венесуела, яку атакували США

Що Трамп сказав про Мексику?

Так, Дональд Трамп назвав президентку Мексики Клаудію Шейнбаум "хорошою жінкою". Водночас він зауважив, що влада у країні перебуває у руках картелів.

Не вона керує Мексикою – Мексикою керують картелі. З Мексикою доведеться щось робити,

– підсумував політик.

Нагадаємо, що навесні Дональд Трамп запропонував відправити американські війська до Мексики для боротьби з незаконною торгівлею наркотиками, але президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відхилила цю пропозицію. Шейнбаум наголосила на важливості суверенітету Мексики і запропонувала співпрацювати з США у боротьбі з наркокартелями, але на території кожної країни окремо.

Зауважимо, що Трамп на початку свого другого терміну Трамп запровадив додаткові мита на імпорт з Мексики через потік наркотиків та нелегальної міграції, зокрема фентанілу. Він назвав ці тарифи інструментом тиску, щоб змусити Мексику жорсткіше боротися з наркотрафіком і посилити безпеку на кордоні.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?