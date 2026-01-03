В ефірі Fox News президент США виступив по телефону. Він назвав наступну після Венесуели країну, по якій може завдати ударів, передає 24 Канал.
Що Трамп сказав про Мексику?
Так, Дональд Трамп назвав президентку Мексики Клаудію Шейнбаум "хорошою жінкою". Водночас він зауважив, що влада у країні перебуває у руках картелів.
Не вона керує Мексикою – Мексикою керують картелі. З Мексикою доведеться щось робити,
– підсумував політик.
Нагадаємо, що навесні Дональд Трамп запропонував відправити американські війська до Мексики для боротьби з незаконною торгівлею наркотиками, але президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відхилила цю пропозицію. Шейнбаум наголосила на важливості суверенітету Мексики і запропонувала співпрацювати з США у боротьбі з наркокартелями, але на території кожної країни окремо.
Зауважимо, що Трамп на початку свого другого терміну Трамп запровадив додаткові мита на імпорт з Мексики через потік наркотиків та нелегальної міграції, зокрема фентанілу. Він назвав ці тарифи інструментом тиску, щоб змусити Мексику жорсткіше боротися з наркотрафіком і посилити безпеку на кордоні.
Що відомо про операцію США у Венесуелі?
- У ніч проти 3 січня Сполучені Штати провели масштабну військову операцію на території Венесуели, завдавши ударів по Каракасу та інших регіонах.
- Президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина були захоплені та вивезені з країни. Їм висунули звинувачення у змові проти США, наркотероризмі та володінні озброєнням.
- Офіційною метою операції США назвали боротьбу з наркотрафіком і усунення режиму Мадуро, якого вони вважають нелегітимним та корумпованим.
- У відповідь уряд Венесуели засудив дії США як воєнну агресію, оголосив надзвичайний стан, мобілізував армію та закликав населення до захисту суверенітету.
- Світова реакція була змішаною. Росія, Іран та деякі латиноамериканські країни рішуче засудили операцію, тоді як частина західних держав зайняли обережну або нейтральну позицію, оцінюючи правові та політичні наслідки.