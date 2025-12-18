Де на карті розташована Венесуела та що про неї відомо, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Венесуелу та де вона на карті?

Офіційна назва країни – Боліваріанська Республіка Венесуела. Вона розташована на півночі Південної Америки та має вихід до Карибського моря.

Межує з Гаяною, Бразилією та Колумбією. Морські кордони Венесуели проходять, зокрема, зі Сполученими Штатами.

Розташування Венесуели: дивіться на карті

Від столиці Венесуели до столиці США відстань по прямій становить близько 3 300 метрів.

Яка ситуація між США та Венесуелою?