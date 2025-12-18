Де на карті розташована Венесуела та що про неї відомо, розповідає 24 Канал.
Що відомо про Венесуелу та де вона на карті?
Офіційна назва країни – Боліваріанська Республіка Венесуела. Вона розташована на півночі Південної Америки та має вихід до Карибського моря.
Межує з Гаяною, Бразилією та Колумбією. Морські кордони Венесуели проходять, зокрема, зі Сполученими Штатами.
Розташування Венесуели: дивіться на карті
Від столиці Венесуели до столиці США відстань по прямій становить близько 3 300 метрів.
Яка ситуація між США та Венесуелою?
Західні ЗМІ у жовтні почали подейкувати, що президент США Трамп хоче усунути від влади Мадуро.
Опісля Піт Гегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" біля берегів Венесуели. Метою цієї операції називають боротьбу з наркотрафіком.
17 грудня уночі американський лідер оголосив про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять із її територіальних вод.
З останніх заяв журналіста Такера Карлсона стало відомо про можливе оголошення війни США проти Венесуели. Це нібито могло відбутись 18 грудня о 04:00 за київським часом.