Де на карті розташована Венесуела та що про неї відомо, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Венесуелу та де вона на карті?

Офіційна назва країни – Боліваріанська Республіка Венесуела. Вона розташована на півночі Південної Америки та має вихід до Карибського моря.

Межує з Гаяною, Бразилією та Колумбією. Морські кордони Венесуели проходять, зокрема, зі Сполученими Штатами.

Розташування Венесуели: дивіться на карті

Від столиці Венесуели до столиці США відстань по прямій становить близько 3 300 метрів.

Яка ситуація між США та Венесуелою?

  • Західні ЗМІ у жовтні почали подейкувати, що президент США Трамп хоче усунути від влади Мадуро.

  • Опісля Піт Гегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" біля берегів Венесуели. Метою цієї операції називають боротьбу з наркотрафіком.

  • 17 грудня уночі американський лідер оголосив про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять із її територіальних вод.

  • З останніх заяв журналіста Такера Карлсона стало відомо про можливе оголошення війни США проти Венесуели. Це нібито могло відбутись 18 грудня о 04:00 за київським часом.