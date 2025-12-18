Где на карте расположена Венесуэла и что о ней известно, рассказывает 24 Канал.
Что известно о Венесуэле и где она на карте?
Официальное название страны – Боливарианская Республика Венесуэла. Она расположена на севере Южной Америки и имеет выход к Карибскому морю.
Граничит с Гайаной, Бразилией и Колумбией. Морские границы Венесуэлы проходят, в частности, с Соединенными Штатами.
Расположение Венесуэлы: смотрите на карте
От столицы Венесуэлы до столицы США расстояние по прямой составляет около 3 300 метров.
Какова ситуация между США и Венесуэлой?
Западные СМИ в октябре начали поговаривать, что президент США Трамп хочет отстранить от власти Мадуро.
После Пит Гегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" у берегов Венесуэлы. Целью этой операции называют борьбу с наркотрафиком.
17 декабря ночью американский лидер объявил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее территориальных вод.
Из последних заявлений журналиста Такера Карлсона стало известно о возможном объявлении войны США против Венесуэлы. Это якобы могло состояться 18 декабря в 04:00 по киевскому времени.