Где на карте расположена Венесуэла и что о ней известно, рассказывает 24 Канал.

Что известно о Венесуэле и где она на карте?

Официальное название страны – Боливарианская Республика Венесуэла. Она расположена на севере Южной Америки и имеет выход к Карибскому морю.

Граничит с Гайаной, Бразилией и Колумбией. Морские границы Венесуэлы проходят, в частности, с Соединенными Штатами.

Расположение Венесуэлы: смотрите на карте

От столицы Венесуэлы до столицы США расстояние по прямой составляет около 3 300 метров.

Какова ситуация между США и Венесуэлой?