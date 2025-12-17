Об этом сообщил журналист Такер Карлсон, пишет 24 Канал.

Что известно о вероятном начале войны в Венесуэле?

Такер Карлсон сообщил, что члены Конгресса США сегодня провели брифинг о возможной военной операции в Венесуэле. Журналист предполагает, что президент США Дональд Трамп во время обращения к нации 18 декабря в 04:00 по киевскому времени может сообщить о начале военных действий против Венесуэлы. Карлсон отметил, что пока точной информации нет, а данные, которые ему известны достаточно ограничены.

К слову, несколько ранее, Трамп анонсировал обращение к нации в прямом эфире из Белого дома в 21:00 по восточному времени.

В то же время журналист добавил, что он уже около 25 лет отслеживает взаимодействие США с режимами вроде венесуэльского, и, по его словам, опыт показывает, что прямые военные действия редко приносят пользу американским интересам.

