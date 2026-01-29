Об этом 24 Каналу рассказала канадская журналистка Алла Кадыш, отметив, что ситуация с Гренландией изменилась из-за ряда различных факторов. Именно они заставили Трампа успокоиться относительно острова.
Что могло повлиять на Трампа?
По мнению журналистки, Трамп всегда реагирует только на власть и деньги. Если в результате какой-то ситуации теряется одно или другое, то он сразу включается, потому что не хочет их терять. Так могло произойти и по Гренландии.
Несмотря на это, были и другие факторы, которые повлияли на действия Трампа. В частности на это могла повлиять речь премьер-министра Марка Карни на Давосе, который дал крепкую "пощечину" президенту США.
Я говорила с коллегами, которые были в Давосе. Они говорили, что после выступления Карни было ощущение, что атмосфера изменилась. Когда прилетел Трамп, его никто не встречал. А он явно надеялся, что будет там самым главным,
– отметила журналистка.
Кроме того, сразу включилась Европа. Уже были намеки, что начнутся различные экономические меры. В том числе и продажа американских бондов.
В этой ситуации сработало много маленьких точек. Давила и Канада, и Европа. И это дало свои результаты,
– отметила Кадыш.
Заявления Трампа о Гренландии
- Дональд Трамп неоднократно угрожал взять под контроль США остров Гренландия, который принадлежит Дании. Он оправдывается тем, что это важно для безопасности Штатов.
- В конце концов Трамп не исключал и военный сценарий. Он даже насмехался над возможностями Дании по обороне Гренландии.
- СМИ пишут, что американская администрация отступила от планов по Гренландии. Там опасаются импичмента для Трампа.