О таком американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One 11 января. Подробности его дерзких заявлений передает 24 Канал.

Как Трамп высказался об обороне Гренландии?

Президент Соединенных Штатов заявил, что оборона Гренландии фактически сводится к двум собачьим упряжкам.

Знаете, какова их оборона? Две собачьи упряжки,

– подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что в Арктическом регионе свободно маневрируют российские эсминцы с подводными лодками и китайские корабли и субмарины.

По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы Гренландию захватила Россия или Китай.

Мы этого не позволим,

– резюмировал президент.

Заметим, что ранее Дональд Трамп отмечал, что Соединенные Штаты обязательно "сделают что-то с Гренландией" независимо от того, понравится ли это Дании и самим гренландцам.

