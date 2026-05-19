В Гренландии боятся, что, если конфликт с Ираном утихнет, то президент США направит свою агрессию против них. Об этом сообщили в NYT.

Почему США стремятся контролировать Гренландию?

США начали обсуждать сотрудничество с Гренландией по природным ресурсам. Остров богат нефтью, уран и редкоземельные металлы.

Некоторые гренландцы опасаются, что интерес США к их природным ресурсам может привести к давлению с целью ослабления правил добычи ископаемых.

Пентагон недавно направил офицера пехоты в Нарсарсуак, что на юге Гренландии, для осмотра аэропорта времен Второй мировой, гавани и возможных мест размещения американских войск.

Гренландские чиновники считают требования США слишком жесткими. Член парламента Юстус Хансен заявил, что, если Вашингтон получит все от Гренландии, то настоящей независимости для острова никогда не будет.

Мне почти надоело это повторять, но вопрос независимости Гренландии и отношений с Данией – это то, что мы должны решить внутренне. Это не то, во что американцы или кто-то другой должны вмешиваться,

– заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен.

В издании отметили, что в конце концов переговоры могут вообще не усилить суверенитет Гренландии. Нильсен также заявил, что все это – "очень странная ситуация".

Как Гренландия и Дания готовились к возможной агрессии?

Дания серьезно рассматривала сценарий силового захвата Гренландии США по приказу Дональда Трампа и готовилась к возможному сопротивлению.

Датские военные были готовы к противостоянию, имея взрывчатку для уничтожения взлетно-посадочных полос и запасы компонентов крови для возможных боевых столкновений.

Хотя конкретных разведданных о планах Вашингтона не было, в Копенгагене и столицах союзников росли опасения относительно реальности такого сценария. Беспокойство усилились после быстрой операции США в Венесуэле, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро.

Дания еще в начале 2025 года обращалась к Франции, Германии и другим партнерам с просьбой о политической поддержке. Союзники договорились демонстрировать солидарность и усиливать военное присутствие в регионе.