Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

США пытаются подкупить гренландцев?

Сам Трамп об этом не говорил, но в его администрации такую идею рассматривают.

По данным четырех источников, знакомых с этим вопросом, официальные лица США обсуждали возможность единовременных выплат гренландцам в рамках попытки убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам. Хотя точная сумма в долларах и логистика любых платежей непонятны, официальные лица США, включая помощников Белого дома, обсуждали цифры от 10 тысяч до 100 тысяч долларов,

– говорится в статье Reuters.

Конечно, это унизительно.

Сейчас на острове живут 57 тысяч человек. Выплаты могут достичь почти 6 миллиардов долларов.

"Один из источников, знаком с обсуждениями в Белом доме, сообщил, что внутренние дискуссии относительно единовременных выплат не является чем-то новым. Однако, по его словам, в последние дни они стали серьезнее, и помощники рассматривают более дорогие варианты, в частности, реальную возможность получения выплаты в размере 100 тысяч долларов на человека", – указало СМИ.

На днях пресс-секретарь Ливитт заявила: Трамп и его помощники по национальной безопасности "рассматривают, как будет выглядеть потенциальная покупка".

Даже если Америка не пойдет на прямой подкуп, в США все равно обсуждают эту тему.

Зачем Америке Гренландия?