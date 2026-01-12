Про таке американський лідер сказав на журналістам на борту літака Air Force One 11 січня. Подробиці його зухвалих заяв передає 24 Канал.
Цікаво Трамп наказав розробити план вторгнення в Гренландію, – Daily Mail
Як Трамп висловився про оборону Гренландії?
Президент Сполучених Штатів заявив, що оборона Гренландії фактично зводиться до двох собачих упряжок.
Знаєте, якою є їхня оборона? Дві собачі упряжки,
– підкреслив Трамп.
При цьому він зазначив, що в Арктичному регіоні вільно маневрують російські есмінці з підводними човнами та китайські кораблі й субмарини.
За його словами, Вашингтон не допустить, щоб Гренландію захопила Росія чи Китай.
Ми цього не дозволимо,
– резюмував президент.
Зауважимо, що раніше Дональд Трамп наголошував, що Сполучені Штати обов'язково "зроблять щось із Гренландією" незалежно від того, чи сподобається це Данії та самим гренландцям.
Яка передісторія?
Нещодавно Daily Mail писало, що президент США Дональд Трамп доручив військовому керівництву розробити план потенційного вторгнення на Гренландію, однак Об'єднаний комітет начальників штабів (Joint Chiefs of Staff) рішуче виступив проти.
Зі свого боку британські дипломати вважають, Велика Британія веде переговори з європейськими партнерами щодо можливого розміщення сил НАТО на острові. Ця ініціатива покликана стримувати посилення впливу Росії та Китаю в Арктиці, а також заспокоїти американського президента, демонструючи колективну відповідальність союзників за безпеку регіону.
Цікаво, що адміністрація Трампа також вивчає варіант виплат гренландцям для виходу зі складу Данії та приєднання до Сполучених Штатів. Йдеться про суми до 100 тисяч доларів на людину.