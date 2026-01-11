Відповідні сили охороняли б Арктику, у чому зацікавлений президент США. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, передає 24 Канал.
Який варіант розглядає Британія?
За даними видання, наразі обговорюють плани можливої місії НАТО на острові, який Трамп прагне захопити з міркувань безпеки. Британські чиновники вже зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн.
Хоч подібні плани ще перебувають на початковій стадії, проте відомо, що вже розглядають можливе розгортання британських солдатів, військових кораблів, а також літаків для захисту Гренландії від Росії та Китаю.
За словами співрозмовників, європейці мають надію, що вагоме посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Дональда Трампа відмовитися від власних амбіції стосовно анексії такого стратегічного острова.
Згідно з оприлюдненою інформацією, це дало б йому змогу проголосити перемогу для американських платників податків, аргументуючи це тим, що Європа бере на себе більшу частину витрат на охорону Атлантики.
Джерела у британському уряді розповіли, що прем'єр-міністр Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому регіоні й погодився з необхідністю вжити заходів щодо цього.
Ми поділяємо думку президента Трампа – зростаючу агресію Росії у Північному Льодовитому океані необхідно стримати, а євроатлантичну безпеку – посилити… Велика Британія співпрацює з союзниками по НАТО, щоб активізувати зусилля з посилення стримування та оборони Арктики,
– повідомив один зі співрозмовників.
Відповідну ідею вже обговорили на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі 9 січня. Члени Альянсу доручили командуванню ОЗС НАТО в Європі визначити, що ще можна зробити для забезпечення безпеки в Арктиці.
Імовірно, це може бути повномасштабне розгортання військ або поєднання обмежених у часі навчань, обміну розвідданими, розвитку потенціалу та перерозподілу витрат на оборону, і проводитиметься під прапором НАТО.
Що цьому передувало?
Білий дім підтвердив, що Трамп і його команда розглядають різні варіанти придбання Гренландії. Водночас застосування американських збройних сил для досягнення цієї мети "завжди є можливим варіантом".
The Telegraph писало, що військові Данії повинні негайно відкривати вогонь у разі вторгнення на Гренландію, не чекаючи наказів, відповідно до правил ведення бою, що діють з 1952 року, і це залишається чинним.
Згодом у Daily Mail з'явилася інформація про те, що Трамп наказав командуванню сил спеціальних операцій США підготувати план вторгнення до Гренландії. Цю ідею блокує вище військове керівництво.