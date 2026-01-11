Відповідні сили охороняли б Арктику, у чому зацікавлений президент США. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також "Усе тільки починається": голова розвідки Британії попередила про нову загрозу з боку Росії

Який варіант розглядає Британія?

За даними видання, наразі обговорюють плани можливої місії НАТО на острові, який Трамп прагне захопити з міркувань безпеки. Британські чиновники вже зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн.

Хоч подібні плани ще перебувають на початковій стадії, проте відомо, що вже розглядають можливе розгортання британських солдатів, військових кораблів, а також літаків для захисту Гренландії від Росії та Китаю.

За словами співрозмовників, європейці мають надію, що вагоме посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Дональда Трампа відмовитися від власних амбіції стосовно анексії такого стратегічного острова.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це дало б йому змогу проголосити перемогу для американських платників податків, аргументуючи це тим, що Європа бере на себе більшу частину витрат на охорону Атлантики.

Джерела у британському уряді розповіли, що прем'єр-міністр Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому регіоні й погодився з необхідністю вжити заходів щодо цього.

Ми поділяємо думку президента Трампа – зростаючу агресію Росії у Північному Льодовитому океані необхідно стримати, а євроатлантичну безпеку – посилити… Велика Британія співпрацює з союзниками по НАТО, щоб активізувати зусилля з посилення стримування та оборони Арктики,

– повідомив один зі співрозмовників.

Відповідну ідею вже обговорили на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі 9 січня. Члени Альянсу доручили командуванню ОЗС НАТО в Європі визначити, що ще можна зробити для забезпечення безпеки в Арктиці.

Імовірно, це може бути повномасштабне розгортання військ або поєднання обмежених у часі навчань, обміну розвідданими, розвитку потенціалу та перерозподілу витрат на оборону, і проводитиметься під прапором НАТО.

Що цьому передувало?