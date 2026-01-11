На цьому наголосила нова очільниця британської зовнішньої розвідки (MI6) Блейз Метревелі під час свої першої публічної промови після вступу на посаду, передає 24 Канал із посиланням на Independent.

Темою виступу вона обрала багатовимірну загрозу з боку Росії, застерігши про зростання небезпеки, яку становить режим Володимира Путіна.

За словами Метревелі, Путін провокує нову "епоху невизначеності", активно переписуючи неписані правила конфлікту.

Експорт хаосу – це особливість, а не збій у російському підході до міжнародної взаємодії,

– пояснила вона.

Картина, яку змальовує глава MI6, – це не сценарій відкритих військових ударів, а приховані атаки з усіх боків.

Очільниця розвідки не стала розкривати деталі. Але, вочевидь, йдеться про російські плани саботажу, вбивств, зламів, кіберзлочинів і дронових атак. А також ідею економічної війни. Ключову роль у ній відіграють не російські дипломати чи структури, а приватні особи, організації, рухи й компанії, які таємно діють в інтересах Росії з ідеалогічних або фінансових мотивів.

У цьому контексті можна згадати австрійця Яна Марсалека, який був операційним директором німецької платіжної компанії Wirecard. Та збанкрутувала у 2020 році після того, як виявилося, що 1,9 мільярдів єро, нібито збережених готівкою, насправді не існувало. Протягом майже десяти років до цього Марсалек працював на російську спецслужбу ГРУ. Посада в Wirecard давала йому доступ до корисних для росіян даних і ресурсів. Використовуючи своє становище, Марсалек налагоджував проросійські зв'язки в Лівії та сприяв міграційним потокам до Європи, завдаючи соціальних і фінансових збитків – усе це працювало на Москву. Після викриття Марсалек утік до Росії.

Інший приклад – дрібний злочинець Ділан Ерл, який у березні 2024 року очолив підпал складу на сході Лондона, де зберігалася допомога для України. Його завербували онлайн представники російської ПВК "Вагнер".

Ще складнішими для виявлення є росіяни чи іноземці, які працюють у стратегічних галузях Європи – обороні, енергетиці та критичній інфраструктурі – і діють в інтересах Росії, часто за наказами ГРУ чи інших кремлівських структур. Москва вважає таких агентів корисними, бо через те, що вони формально "не пов'язані" з державою, їхні дії складно довести або прямо пов'язати з Кремлем.

Приклад складності таких операцій – Олександр Кіржнєв, якого в Україні заочно звинуватили у шахрайстві через фіктивну американську компанію. Він відволікав українські кошти та створював ілюзію поставок боєприпасів – типова "сіро-зонна" дія на користь Кремля. Втім, не всі подібні схеми лишаються прихованими: у жовтні 2022 року Юрія Орєхова та ще чотирьох росіян у Нью-Йорку звинуватили у спробах незаконно отримати американські військові технології та нафту під ембарго. Після викриття їх прямо пов'язали з інтересами Росії в Україні.

Ці випадки показують, наскільки Кремль готовий діяти у різних сферах, щоб створювати хаос і тривогу серед західних союзників.

Оскільки війна в Україні наближається до п’ятого року, а спроби домовитися про мир тривають, такі випадки, ймовірно, збільшуватимуться. Британії та Європі варто бути готовими.

