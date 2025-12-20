Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив 24 Каналу, що Європа поводиться як "дитина в тумані", не розуміючи реальності дроноцентричної війни та того, як змінився світ за останні роки.

Чи готова Європа до війни дронів?

"Українська армія через втрати навчилася користуватися дронами – це неймовірно складний процес підготовки команд, які працюють з вибухівкою. Це тисячі відірваних рук, втрачених очей, це жахлива ціна навчання", – зазначив Кульпа.

Європі бракує чіткого розуміння, як масово підготувати людей до дій у такій системі. Майбутній конфлікт може мати конвенційний характер, але з домінуванням дронів і поєднанням традиційних засобів. Це потенційно надасть Росії перевагу.

Ця перевага стане основою для того, щоб у підсумку Росія могла укласти угоду зі США і, в разі її успіху, за участі частини Європи повернути Росію як елемент архітектури європейської безпеки.

Поразку, якої Росія зазнала в Україні, планують компенсувати якоюсь загальноєвропейською угодою. Таким чином Росія може домогтися того, що Європа перестане підтримувати Україну. У підсумку Росія може отримати Україну і все те, чого Путін прагнув улітку 2021 року,

– підкреслив Кульпа.

Польща може опинитися в сірій зоні або в зоні російського впливу, якщо Європа швидко не налаштується на серйозне мислення, на збільшення підтримки Україні не тільки фінансами, але також людьми.

"Можна створити юридичні форми добровольців і так далі, і так далі. Відлік вже йде не на роки, а на місяці та тижні", – сказав Кульпа.

Що відомо про укріплення оборони Європи?