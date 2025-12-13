Бункери є частиною багатошарової системи оборони на східних кордонах країн Балтії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.
Що відомо про масове будівництво бункерів в Естонії?
Як повідомив речник Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Розін, на початковому етапі планується встановлення 28 бункерів. Сім із них уже доставлено та готують до встановлення поблизу муніципалітету Сетомаа.
У перспективі оборонна мережа складатиметься з 600 фортифікаційних споруд, які стануть елементом багаторівневої системи захисту східного флангу НАТО.
"Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу", – зазначив Розін.
Бункери площею приблизно 35 квадратних метрів кожен спроєктовані для витримування влучань артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметри. У разі загострення безпекової ситуації їх планують додатково укріплювати колючим дротом та так званими "зубами дракона", які вже зберігаються на складах.
Який вигляд матиме Естонська лінія оборони / Фото Естонського центру оборонних інвестицій
Запуск проєкту відбувся із затримкою через труднощі на етапі закупівель. Перші тендери не дали результату через завищені цінові пропозиції: підрядники не могли точно оцінити вартість робіт без доступу до координат об’єктів, які не розголошувалися з міркувань безпеки.
Наразі будівництво здійснюють у скороченому форматі, щоб отримати практичні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери планують винести на новий тендер до кінця року.
Реалізація проєкту супроводжується складною координацією: необхідні погодження з боку збройних сил, поліції, прикордонної служби, органів місцевого самоврядування та приватних землевласників. Водночас Естонія вже просунулась далі за Латвію та Литву, які реалізовують свої частини Балтійської оборонної лінії.
Rheinmetall планує побудувати завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів у Латвії, який буде експлуатуватися спільно з Латвійською державною оборонною корпорацією.
Будівництво заводу планується розпочати навесні 2026 року з інвестиціями у розмірі 275 мільйонів євро, що створить щонайменше 150 робочих місць.