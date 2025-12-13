Бункеры являются частью многослойной системы обороны на восточных границах стран Балтии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

Что известно о массовом строительстве бункеров в Эстонии?

Как сообщил представитель Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин, на начальном этапе планируется установка 28 бункеров. Семь из них уже доставлены и готовятся к установке вблизи муниципалитета Сетомаа.

В перспективе оборонительная сеть будет состоять из 600 фортификационных сооружений, которые станут элементом многоуровневой системы защиты восточного фланга НАТО.

"Мы строим это в мирное время, а это значит, что должны придерживаться законов мирного времени", – отметил Розин.

Бункеры площадью примерно 35 квадратных метров каждый спроектированы для выдерживания попаданий артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметра. В случае обострения ситуации безопасности их планируют дополнительно укреплять колючей проволокой и так называемыми "зубами дракона", которые уже хранятся на складах.



Как будет выглядеть Эстонская линия обороны / Фото Эстонского центра оборонных инвестиций

Запуск проекта состоялся с задержкой из-за трудностей на этапе закупок. Первые тендеры не дали результата из-за завышенных ценовых предложений: подрядчики не могли точно оценить стоимость работ без доступа к координатам объектов, которые не разглашались из соображений безопасности.

Сейчас строительство осуществляют в сокращенном формате, чтобы получить практические данные перед масштабным развертыванием. Еще 572 бункера планируют вынести на новый тендер до конца года.

Реализация проекта сопровождается сложной координацией: необходимы согласования со стороны вооруженных сил, полиции, пограничной службы, органов местного самоуправления и частных землевладельцев. В то же время Эстония уже продвинулась дальше Латвии и Литвы, которые реализуют свои части Балтийской оборонной линии.

