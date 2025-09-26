Какой завод построит Rheinmetall в Латвии?
Компания будет строить завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мимилметров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rheinmetall.
Объект будет эксплуатироваться совместным предприятием Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) и Латвийской государственной оборонной корпорацией (49%).
Создавая собственное производство боеприпасов калибра 155 мм, Латвия делает еще один шаг к укреплению своей оборонной способности и расширению независимого оборонного сектора,
– пишут в компании.
Планируют, что произведенные боеприпасы должны обеспечить поставки Национальных вооруженных сил Латвии, а также укрепить безопасность цепей поставок и быть доступными для стран-партнеров.
Производственная линия будет оснащена современным производственным оборудованием, включая линию ковки и заполнения гильз. Строительство планируется начать весной 2026 года, а производство, как ожидается, начнется примерно через год.
Инвестиции в размере 275 миллионов евро позволят заводу производить десятки тысяч артиллерийских снарядов и создать не менее 150 рабочих мест на местном уровне.
Напомним, что в августе Rheinmetall также запустил крупнейший завод боеприпасов в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Он расположен в городе Унтерлюс, с планируемой мощностью 350,000 снарядов в год до 2027 года.
Общие инвестиции в строительство завода составили около 500 миллионов евро, создано более 500 рабочих мест, а также запланировано запустить изготовление реактивной артиллерии в 2026 году.
Что известно о сотрудничестве Rheinmetall с Украиной?
Украина и Rheinmetall выходят на новый уровень сотрудничества выходят на новый уровень сотрудничества. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны.
Также известно, что Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине до 300 000 единиц в год. Однако гендиректор компании недоволен скоростью продвижения проекта. По его мнению, за это ответственна украинская бюрократия.
Немецкая компания Rheinmetall намекнула на поставку в Украину якобы "проверенного в боях" нового дрона FV-014. FV-014 имеет дальность полета 100 километров, время в воздухе 60 минут, взлетный вес 14 килограммов и необычный фюзеляж.