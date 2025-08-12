Сколько снарядов планируют производить в Украине?

В следующем году крупнейший немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall планирует начать производство артснарядов в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал deaidua.org.

Сначала планировался конечный объем производства 150 000 артиллерийских снарядов в год, однако гендиректор Армин Паппергер объявил, что завод, который сейчас строится, будет снова расширен, а производственные мощности будут "значительно увеличены".

Паппергер рассказал, что украинские чиновники хотят удвоить запланированные производственные мощности. После определенного периода наращивания производства Rheinmetall сможет ежегодно производить 300 000 155-мм снарядов в Украине.

Почему "затормозили" строительство завода?

Паппергер несколько раз отмечал, что он недоволен скоростью продвижения проекта. По его мнению, за это ответственна украинская бюрократия.

По словам гендиректора Rheinmetall , бюрократия в Украине очень высока. Он привел пример того, что строительство новых заводов в Унтерлюсе и Украине началось почти одновременно, однако в Германии строительство сейчас завершено, тогда как в Украине – нет.

Под гарантией анонимности представитель другой немецкой оборонной компании подтвердил, что у них также есть проблемы с бюрократией в Украине. Однако он не смог подтвердить, что открыть завод в Германии будет легче. Это может свидетельствовать о том, что по крайней мере некоторые трудности являются виной Rheinmetall,

– пишут в издании.

Также нет никаких признаков того, что завершение строительства завода будет задержано из-за чрезмерных бюрократических препятствий. Поэтому можно предположить, что артиллерийские снаряды в Украине начнут изготавливать уже в следующем году.