Об этом заявил министр государственных активов Польши Якуб Яворовский, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Польша увеличит производство боеприпасов

Польский чиновник отметил, что государственная оборонная группа PGZ "в ближайшие дни" получит 2,4 миллиарда злотых (663 миллиона долларов США) госфинансирования для увеличения производства боеприпасов крупного калибра и решения одного из самых острых дефицитов обороны Польши.

Деньги будут направлены на увеличение годового производства группы 155 мм артиллерийских снарядов, которые используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм снарядов для танков.

"Война России в соседней Украине показала, что 155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и нужны в большом количестве", – сказал Яворовский.

Он сказал, что их цель в краткосрочной перспективе – значительно увеличить внутреннее производство этого типа вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и построить устойчивую основу для национальной автономии.

"Это один из наших приоритетов", – подчеркнул Яворовский.

На данный момент польская компания PGZ производит примерно 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год. Благодаря новому финансированию этот объем намерены увеличить более чем в 5 раз – до 150–180 тысяч ежегодно в течение 3 лет. При этом все работы останутся в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных деталей.

Как указывается, Польша – страна Североатлантического альянса, которая тратит на оборону больше всего в процентном соотношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. В то же время значительную часть средств ранее направляли на закупку вооружения за рубежом, в частности в Соединенных Штатах и Южной Корее.

Нынешнее польское правительство переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.