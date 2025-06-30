Про це заявив міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Польща збільшить виробництво боєприпасів

Польський чиновник зазначив, що державна оборонна група PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 мільярда злотих (663 мільйони доларів США) держфінансування для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру та вирішення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі.

Гроші будуть спрямовані на збільшення річного виробництва групи 155 мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, та 120-мм снарядів для танків.

"Війна Росії в сусідній Україні показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою та потрібні у великій кількості", – сказав Яворовський.

Він сказав, що їхня мета в короткостроковій перспективі – значно збільшити внутрішнє виробництво цього типу озброєння, а також стати незалежними від іноземних поставок та побудувати стійку основу для національної автономії.

"Це один з наших пріоритетів", – підкреслив Яворовський.

На даний момент польська компанія PGZ виготовляє приблизно 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік. Завдяки новому фінансуванню цей обсяг мають намір збільшити більш ніж у 5 разів – до 150–180 тисяч щороку протягом 3 років. Водночас усі роботи залишаться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних деталей.

Як вказується, Польща – країна Північноатлантичного альянсу, яка витрачає на оборону найбільше у відсотковому співвідношенні до ВВП: цьогоріч на армію виділено 4,7% державного бюджету. Водночас значну частину коштів раніше спрямовували на закупівлю озброєння за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах та Південній Кореї.

Теперішній польський уряд переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.