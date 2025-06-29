Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Были привлечены все имеющиеся силы и средства ПВО.

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Польша поднимала военную авиацию

Операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве страны началась в связи с ночной комбинированной атакой России на украинскую территорию.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активизировало все имеющиеся в распоряжении силы и средства – в воздух поднимали очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в состояние наивысшей готовности.

Принятые меры направлены на обеспечение защиты на территориях, граничащих с угрожающими районами,

– говорится в сообщении.

Напомним, Львовскую область атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны. Взрывы и работу ПВО слышали жители Львова, Дрогобыча и других населенных пунктов. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, оккупанты били по критической инфраструктуре.