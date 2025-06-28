На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.

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Где есть угроза вражеского удара

19:26, 28 июня

Харьков – БпЛА с севера в направлении города!

19:19, 28 июня

  • БпЛА с Сумщины на Харьковщину.
  • БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
19:06, 28 июня

Сумы – БпЛА в направлении города!

19:00, 28 июня

Сумская область – угроза ударных БпЛА!

16:56, 28 июня

Вражеский БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков!

16:00, 28 июня

Вражеский БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков!