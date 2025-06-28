На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.

Смотрите также Враг атаковал Украину "Шахедами": есть жертвы и пострадавшие в Одессе

Где есть угроза вражеского удара