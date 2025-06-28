На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.
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Где есть угроза вражеского удара
Харьков – БпЛА с севера в направлении города! Сумы – БпЛА в направлении города! Сумская область – угроза ударных БпЛА! Вражеский БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков! Вражеский БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков!
Харьков – БпЛА с севера в направлении города!
Сумы – БпЛА в направлении города!
Сумская область – угроза ударных БпЛА!
Вражеский БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков!
Вражеский БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков!