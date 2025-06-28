На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

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Де є загроза ворожого удару

19:26, 28 червня

Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!

19:19, 28 червня

  • БпЛА з Сумщини на Харківщину.
  • БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
19:06, 28 червня

Суми – БпЛА у напрямку міста!

19:00, 28 червня

Сумська область – загроза ударних БпЛА!

16:56, 28 червня

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!

16:00, 28 червня

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!