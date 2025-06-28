На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.
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Де є загроза ворожого удару
Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста! Суми – БпЛА у напрямку міста! Сумська область – загроза ударних БпЛА! Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків! Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!
Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!
Суми – БпЛА у напрямку міста!
Сумська область – загроза ударних БпЛА!
Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!
Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!