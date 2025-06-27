Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку на Україну

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

23:05, 27 червня

Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.

22:36, 27 червня

Групи ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – західний.

22:35, 27 червня

На північному заході Харківщини – ворожий БпЛА, курс – південно-східний.

22:06, 27 червня

На Сумщині – активність ворожих БпЛА.