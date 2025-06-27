Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Россия собирает "Шахеды" в Татарстане: к работе привлекают женщин из Африки

Что известно об атаке на Украину

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

23:05, 27 июня

Одесская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.

22:36, 27 июня

Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный.

22:35, 27 июня

На северо-западе Харьковщины – вражеский БпЛА, курс – юго-восточный.

22:06, 27 июня

На Сумщине – активность вражеских БпЛА.