Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно об атаке на Украину
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Одесская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря. Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный. На северо-западе Харьковщины – вражеский БпЛА, курс – юго-восточный. На Сумщине – активность вражеских БпЛА.23:05, 27 июня22:36, 27 июня22:35, 27 июня22:06, 27 июня
Одесская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.
Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный.
На северо-западе Харьковщины – вражеский БпЛА, курс – юго-восточный.
На Сумщине – активность вражеских БпЛА.