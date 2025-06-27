Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Le Monde. Росія значно наростила виробництво дронів-камікадзе "Шахед" для масованих атак по Україні.

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Росія масово виробляє дрони для ударів по Україні

За даними видання, до збирання БпЛА у Татарстані Кремль залучає робітниць з Африки.

Як зазначається, африканкам обіцяють навчання та вигідну зарплату, але не розкривають, яку саме роботу доведеться виконувати. Більшість робітників прибуває з таких країн, як Уганда, Малі, Камерун, Сьєрра-Леоне, Ботсвана та Зімбабве.

Цей дрон-камікадзе, спочатку імпортований з Ірану, вже не має багато спільного з іранським, оскільки нині виробляється на території Росії,

– зазначає Le Monde.

За даними видання, лише в червні Росія запустила по Україні майже 3000 "Шахедів", що становить 10% від загальної кількості, випущеної за три роки війни.

Хоча більшість дронів вдається збивати силам ППО, одночасні масовані атаки ускладнюють їх ефективне знищення.