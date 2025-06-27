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Скільки безпілотників виробляють в Україні та наскільки забезпечений фронт

За словами Умєрова, сьогодні українські виробники досягли рівня, який дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. Тож саме стільки поставлять на фронт.

Зараз бійці отримали до 1,5 мільйона дронів.

"Минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Ми з Кабінетом міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 мільярда гривень на бригади, щоб закуповували напряму", – розповів Умєров.

Агенція оборонних закупівель запровадить DOT Chain Defence.

Міністр оборони запевнив, що принцип роботи буде простим.

"Бригади бачать "маркетплейс" дронів – кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно. Це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє", – сказав він.

До слова, далекобійних дронів в України буде більше.