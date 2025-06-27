Детали передает 24 Канал.

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Сколько беспилотников производят в Украине и насколько обеспечен фронт

По словам Умерова, сегодня украинские производители достигли уровня, который позволяет изготавливать более 4 миллионов дронов в год. Поэтому именно столько поставят на фронт.

Сейчас бойцы получили до 1,5 миллиона дронов.

"В прошлом году у нас было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование. Мы с Кабинетом министров это проработали и выделили отдельное финансирование на бригады. Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 миллиарда гривен на бригады, чтобы закупали напрямую", – рассказал Умеров.

Агентство оборонных закупок введет DOT Chain Defence.

Министр обороны заверил, что принцип работы будет простым.

"Бригады видят "маркетплейс" дронов – каждая бригада заказывает то что ей нужно, а АОЗ это оплачивает. Так мы значительно сокращаем всю бюрократию, и бригады в десятки раз быстрее получают то, что им нужно. Это масштабирование – один из ключевых факторов, дающих возможность наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее", – сказал он.

К слову, дальнобойных дронов у Украины будет больше.