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Як ППО протидіє "Шахедам" в нових умовах

Як пояснив Умєров, засоби перехоплення ворожих дронів еволюціонують. Загалом уся робота над протидроновими системами – це безперервний цикл інновацій і вдосконалення. Ворог регулярно змінює алгоритми, а Україна у відповідь адаптує тактику. Тож можна говорити про постійну інтелектуальну боротьбу.

Наприклад, на початку війни певні рішення показували високу ефективність. Та коли росіяни змінили тактику, довелося шукати нові рішення.

Групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись. Тому Україна запроваджує нові розробки. Мова про дрони-перехоплювачі та інші інструменти – подробиці щодо останніх свідомо не розголошують.

Росіяни зумисне збільшили комбіновані удари. Вони використовують до 500 "Шахедів" за одну ніч, комбінують дрони із балістичними та крилатими ракетами. Усе це робиться, щоб виснажити нашу ППО та прорахувати її ешелонованість. І для психологічного тиску на українців.

Незважаючи на це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є – один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували,

– сказав міністр.

Загалом знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовують у бойових умовах.