Під час спілкування з журналістами Рустем Умєров розповів, що минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій. Вона законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога, передає 24 Канал.

Дивіться також Фортифікації тепер будують по-новому, бо росіяни змінили тактику наступу, – Умєров

Україна збільшує удари по Росії

Чиновник уточнив, що приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів.

За його словами, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів.

Міністр додав, що Україна нарощує власне виробництво дронів. На сьогодні вона може виготовляти понад 4 мільйонів безпілотників на рік.

Умєров уточнив, що підхід до закупівлі дронів буде змінено. АОЗ запроваджує DOT Chain Defence. Він працюватиме у наступний спосіб: бригади бачать "маркетплейс" дронів – кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує.