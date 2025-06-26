Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната в етері "Радіо NV".

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Що розповів Ігнат про збивання ворожих "Шахедів"

Юрій Ігнат розповів, що партнери активно допомагають Україні у наданні зенітних дронів, які можуть збивати ворожі безпілотники. Проте зрозуміло, що ворожі цілі збиваються не дронами єдиними.

Треба ще багато засобів, щоб проводити радіолокаційну розвідку, виходити на ціль, системи наведення. Таким чином масштабувати це по всій території країни. Звісно, ми не зможемо покрити дроновим ППО всю країну. Але зробити це, як ми робимо з початку вторгнення локально, закриваючи міста, об'єкти, напрямки, міста – до того воно все і йде,

– наголосив полковник.

Представник Повітряних сил додав, що оператори зенітних БпЛА можуть працювати у складі мобільних вогневих груп. Проте їхня ефективність для збиття "Шахедів" наразі знизилася через те, що Росія почала запускати дрони на більшій висоті.

"Але якщо їх опустять нижче, відповідно, їхня актуальність одразу постає. Бо ворог сьогодні може атакувати високо, а другий день може атакувати низько", – пояснив Ігнат.

Він зауважив, що у складі цих мобільних вогневих груп можуть з'явитися також дрони-перехоплювачі. Вони можуть і окремо працювати, і десь залучатися та працювати разом на тих самих напрямках, аби робити якусь координацію.

До слова, раніше експерт з військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що російські війська використовують для ударів по Україні нові модифікації дронів "Шахед" з камерами, радіокеруванням та штучним інтелектом. Однак їх масове використання обмежено через високу вартість.