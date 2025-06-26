Момент збиття ворожого дрона винищувачем МіГ-29 показали у Повітряних силах, передає 24 Канал.

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Полювання за "Шахедами"

За кермом літака пілот Denfix Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Російський дрон він збиває ракетою класу "повітря-повітря".

На бойовому рахунку цього воїна – понад 20 знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.

Момент знищення "Шахеда": дивіться відео

До слова, у 2023 році пілот "Джеф" на підбитому МіГ-29 знищив російську ППО С-400 у районі Донецька.

Під час польоту ворожий винищувач випустив дві ракети по українському літаку. На висоті 300 метрів крен літака збільшився. Джефу на підбитому літаку вдалося вдарити по російській системі ППО С-400. Після катапультування, пілот приземлився всього у 26 кілометрах до Донецька, безліч ДРГ і російських спецпризначенців.