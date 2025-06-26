Момент сбития вражеского дрона истребителем МиГ-29 показали в Воздушных силах, передает 24 Канал.

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Охота за "Шахедами"

За рулем самолета пилот Denfix Севастопольской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад". Российский дрон он сбивает ракетой класса "воздух-воздух".

На боевом счету этого воина – более 20 уничтоженных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Момент уничтожения "Шахеда": смотрите видео

К слову, в 2023 году пилот "Джеф" на подбитом МиГ-29 уничтожил российскую ПВО С-400 в районе Донецка.

Во время полета вражеский истребитель выпустил две ракеты по украинскому самолету. На высоте 300 метров крен самолета увеличился. Джефу на подбитом самолете удалось ударить по российской системе ПВО С-400. После катапультирования, пилот приземлился всего в 26 километров до Донецка, множество ДРГ и российских спецназовцев.