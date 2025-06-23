Больше всего ущерба нанесли обломки ракет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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ПВО сбила дроны и ракеты в Киеве

Как рассказал Юрий Игнат, противовоздушная оборона Украины справилась с ракетами, но их многочисленные обломки упали на землю. Именно поэтому даже самая четкая работа Сил обороны не обеспечивает население от возникновения пожаров и других последствий таких атак.

Эти фрагменты ракет, которые падают на землю и никуда не исчезают. Есть всегда последствия, особенно, когда летит такое огромное количество средств воздушного поражения,

– рассказал военный.

Когда Воздушные Силы получают предупреждение об угрозе нападения с воздуха, то все подразделения, привлечены к отражению нападения, находятся в готовности. Игнат заметил, что военные делают все возможное, чтобы минимизировать последствия.

Со своей стороны защитники просят граждан быть максимально сдержанными во время российских обстрелов. В частности это касается высказываний о том, что повреждения наносят ракеты западной ПВО. Российская пропаганда может выдать такую информацию, чтобы дискредитировать ВСУ.

К слову, по пятиэтажке в Шевченковском районе, вероятно, было прямое попадание баллистической ракеты. Здание пробито оружием вплоть до подвала. Там удалось спасти 17 человек, известно о 7 погибших и 30 раненых. Дом сейчас находится в аварийном состоянии.