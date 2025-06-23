Найбільше шкоди завдали уламки ракет. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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ППО збила дрони та ракети в Києві

Як розповів Юрій Ігнат, протиповітряна оборона України впоралася з ракетами, але їхні численні уламки впали на землю. Саме тому навіть найчіткіша робота Сил оборони не забезпечує населення від виникнення пожеж та інших наслідків таких атак.

Ці фрагменти ракет, які падають на землю і нікуди не зникають. Є завжди наслідки, особливо, коли летить така величезна кількість засобів повітряного ураження,

– розповів військовий.

Коли Повітряні Сили отримують попередження про загрозу нападу з повітря, то всі підрозділи, залучені до відбиття нападу, перебувають в готовності. Ігнат зауважив, що військові роблять все можливе, аби мінімізувати наслідки.

Зі свого боку оборонці просять громадян бути максимально стриманими під час російських обстрілів. Зокрема це стосується висловів про те, що ушкоджень завдають ракети західної ППО. Російська пропаганда може видати таку інформацію, аби дискредитувати ЗСУ.

До слова, по п'ятиповерхівці в Шевченківському районі, ймовірно, було пряме влучання балістичної ракети. Будівля пробита зброєю аж до підвалу. Там вдалося врятувати 17 людей, відомо про 7 загиблих та 30 поранених. Будинок зараз перебуває в аварійному стані.