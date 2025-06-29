У Львовской ОГА обнародовали первые известные последствия атаки. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Ракеты и "Шахеды" массированно атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Атака на Львовскую область 29 июня: что известно о последствиях

Воздушная тревога во Львовской области продолжалась с 01:16 ночи до 05:05 утра. За это время враг осуществлял массированную комбинированную атаку на всю Украину с применением баллистических ракет, крылатых ракет, в частности "Калибров" и Х-101, также "Кинжалов" и ударных БпЛА.

Именно Львовскую область атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны. Взрывы и работу противовоздушной обороны слышали жители Львова, Дрогобыча и других мест области. Наряду с этим враг атаковал Ивано-Франковскую область, а чуть раньше – Ровенскую.

После 5 утра начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий обнародовал в социальных сетях первую информацию о последствия атаки врага. По его словам, ночью враг атаковал беспилотниками и крылатыми ракетами. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

При этом оккупанты били по критической инфраструктуре области. На местах работают все профильные службы. Детали ситуации власти пообещали предоставить позже.

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