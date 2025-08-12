Скільки снарядів планують виробляти в Україні?

Наступного року найбільший німецький оборонний підрядник Rheinmetall планує розпочати виробництво артснарядів в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал deaidua.org.

Дивіться також Збиває "Кинджали" та балістику: що за нова ракета ASTER B1NT і чи захистить ЄС від Росії

Спочатку планувався кінцевий обсяг виробництва 150 000 артилерійських снарядів на рік, проте гендиректор Армін Паппергер оголосив, що завод, який зараз будується, буде знову розширено, а виробничі потужності будуть "значно збільшені".

Паппергер розповів, що українські чиновники хочуть подвоїти заплановані виробничі потужності. Після певного періоду нарощування виробництва Rheinmetall зможе щорічно виробляти 300 000 155-мм снарядів в Україні.

Чому "загальмували" будівництво заводу?

Паппергер кілька разів зазначав, що він незадоволений швидкістю просування проєкту. На його думку, за це відповідальна українська бюрократія.

За словами гендиректора Rheinmetall , бюрократія в Україні дуже висока. Він навів приклад того, що будівництво нових заводів в Унтерлюсі та Україні розпочалося майже одночасно, проте у Німеччині будівництво зараз завершено, тоді як в Україні – ні.

Під гарантією анонімності представник іншої німецької оборонної компанії підтвердив, що у них також є проблеми з бюрократією в Україні. Однак він не зміг підтвердити, що відкрити завод у Німеччині буде легше. Це може свідчити про те, що принаймні деякі труднощі є провиною Rheinmetall,

– пишуть у виданні.

Також немає жодних ознак того, що завершення будівництва заводу буде затримано через надмірні бюрократичні перешкоди. Тому можна припустити, що артилерійські снаряди в Україні почнуть виготовляти вже наступного року.