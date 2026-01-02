Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, які сценарії щодо війни та перебігу подій на фронті можливі у цьому році. Серед них – повне завершення бойових дій або створення передумов для них. Найголовніше – усвідомлення, що все залежить насамперед від українців.

Як можна зупинити війну у 2026 році?

На думку політтехнолога Тараса Загороднього, тривалість війни, зокрема й у 2026 році, та наша перемога залежить виключно від України. Важливо розуміти, що Захід, Європу та США, Туреччину та Китай зараз все влаштовує. Не влаштовує лише нас, адже гинуть українські громадяни.

"Все залежить від інтенсивності ударів по території Росії та нарощення власного виробництва. Дуже хороша новина, що частину української компанії Fire Point будуть купувати інвестори з ОАЕ. Це вливання в нашу оборонну промисловість", – зауважив він.

Цікаво! Міноборони надало статус резидента Defence City – це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів "Шахедів". В такий спосіб у 2026 році будуть сприятливі умови для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Наразі ніхто у світі не зможе зупинити кризу в Росії – ринків нафти у них немає, ціни на російську нафту падають. Однак росіяни поставили економіку на військові рейки, тому зупинка війни означатиме обвал економіки.

Погіршити ситуацію для росіян можуть лише дії з боку України. Зокрема, мовиться про блекаут у великих містах, наприклад в Москві, щоб викликати там дестабілізацію.

Все це буде працювати на те, що війна може закінчитись у 2026 році перемогою України. Однак повторюсь – все залежить від нас, а не від партнерів,

– підкреслив Загородній.

Він додав, що Україна вже нарощує удари по критичній інфраструктурі та важливих об'єктах на території країни-агресорки, щоб ворог потроху втрачав можливості для фінансування витрат з бюджету.

Чому саме цього року війна буде іншою, ніж раніше?

Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський переконаний, що наразі немає чітких сигналів про повне завершення війни у 2026 році. Кожного дня ситуація дуже змінюється, її варто розглядати й з військового огляду, і з політичного.

Зараз іде зосередження бойових дій на кількох напрямках, немає єдиної розлогої лінії фронту. Утворюються конкретні точки, де буде локалізована війна. В такому випадку ми побачимо повзучу війну. Будуть літати дрони та ракети, цього буде більше, ніж просувань на місці. Тому повного затишшя не буде, але буде значне зменшення бойових дій,

– наголосив Шеренговський.

Водночас, якщо мирні ініціативи досягнуть певних результатів, якщо Україна з партнерами змусять Росію сісти за реальні мирні переговори, тоді, можливо, у 2026 році ми зможемо спостерігати періоди перемир'я.

Політолог пояснив, що в наступному році Україна отримає менше військової допомоги від країн-партнерів, ніж минулого. Виробничі цикли країн-партнерів виснажуються, а Європа все ще не включилась в активне виробництво.

Деякі країни спекулюють на допомозі, мовляв, мирні переговори тривають і скоро війна завершиться, тому не планують посилювати підтримку. Інші ж країни мають виробничі та внутрішні проблеми щодо цього.

Я не скажу, що є ресурсний голод, але є зменшення, яке не дозволяє вести активні бойові дії на фронті, порівняно з першим роком повномасштабної війни,

– зауважив він.

У росіян ситуація з ресурсами схожа, але причини інші. Росія втратила багато техніки, частина пошкоджена дуже сильно і ремонтувати її неможливо. Хоч виробничі цикли ворога працюють, враховуючи велику ширину фронту, це не ті об'єми, які були раніше.

Навіть допомога від Китаю, який надсилає товари подвійного призначення, та Північної Кореї, яка дає Росії зброю, не допоможе окупантам генерувати стільки зброї, скільки було раніше.

Крім того, одним з найбільших викликів для країни-агресорки залишається питання мобілізації. Будь-яка країна, маючи достатньо зброї, не може воювати без людей. Часто російські бригади недоукомплектовані, тому Кремль може зосередитись на цьому виклику.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитись у цьому році через страх Росії перед мобілізацією. Путін не хоче її оголошувати через проблеми з суспільством.

Якщо не у 2026: в якому році можуть зупинитись бойові дії?

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив, що коли на українській землі почнуть вмирати не контрактники, а мобілізовані, це суттєво послабить владу Володимира Путіна та змусить перейти до певних рішень.

Грудень 2025 року вже став одним із переломних моментів війни, бо тоді ми знищили більше окупантів, ніж вони змогли призвати,

– наголосив він.

Якщо така тенденція буде продовжуватись, то окупанти будуть змушені знімати сили з інших напрямків, зокрема з Харківщини, для того, щоб підтримувати динаміку наступальних дій на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Зауважте! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти вже активізували постачання ресурсів в Запорізьку область, а саме на Гуляйпільський напрямок. Ворог перекидає живу силу, танки, озброєння.

Якщо Україна зможе протистояти й такому виклику і водночас збереже спроможності до активної оборони, саме тоді виникне пряма передумова для врегулювання конфлікту у політико-дипломатичний спосіб.

З огляду на політичні процеси, які відбуваються в європейських країнах, але насамперед у США, на жаль, констатую, що у 2026 році ми перебуватимемо в умовах активних бойових дій, які будуть не нижчі за інтенсивністю, ніж у 2025-му. Однак саме 2026 рік має дати нам передумову для того, щоб в першій половині 2027-го гармати стихли й Україна отримала мир, в якому не буде втрачена українська державність,

– підкреслив командир.

Він підсумував, що ми маємо пам'ятати, що основним гарантом безпеки українського народу є українське військо. Бо партнери можуть зникнути, але коли ми самодостатні у виробництві, в економічному потенціалі розвитку і можемо забезпечити своє військо, тоді на нас точно зважатиме світ.

