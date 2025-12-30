Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що противник везе на фронт нову живу силу і боєкомплекти.

Де загарбники хочуть натиснути?

Російські вантажівки рухаються у напрямку Розівсько-Пологівської агломерації та Гуляйполя Запорізької області. Зі слів Андрющенка, прямують маленькими колонами, розділеними по 5 – 7 одиниць автотехніки.

Крім того, побачили, як везли САУ і танки в бік Гуляйполя. САУ не було вже давно. Все вказує на те, що росіяни там будуть тиснути далі,

– озвучив керівник Центру вивчення окупації.

Як зазначив Андрющенко, противник тримає певну кількість резервів і як тільки певний напрямок оборони просідає, Росія туди спрямовує додаткові сили з метою дотиснути ЗСУ. Він висловив думку, що такі переміщення ворожої техніки вказують, що Гуляйпільський відтинок фронту для Росії зараз в пріоритеті.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація в районі Гуляйполя?